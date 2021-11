Di Marzio, allenatore: “Un modulo alternativo? Il 3-5-2 può esserlo”

Su Radio Marte, è intervenuto Gianni Di Marzio, allenatore, ecco le sue parole: “A Milano abbiamo preso un gol su calcio d’angolo senza mettere l’uomo sul palo, il terzo gol lo abbiamo preso in netta superiorità numerica con la chiusura sbagliata di Mario Rui e il fallo mancato di Fabian Ruiz. Osimhen e Anguissa sono una cosa, gli altri un’altra. La partita a Milano l’ha vinta innanzitutto Darmian sulla fascia, quando veniva avanti Mario Rui si buttava dentro Barella sull’out di destra, quindi si ritrovava sempre in inferiorità. Lozano e Insigne non hanno giocato per niente, almeno il messicano ci ha provato però. Un modulo alternativo? Il 3-5-2 può esserlo ma dipende tutto dalla qualità. Basta guardare al Chelsea e al Manchester City: hanno tutto, da qualità a fisicità.”