Di Marzio, allenatore: “Udokhai e Neuhaus? Uno è fisico, l’altro è elegante”

Su Radio Marte, è intervenuto Gianni Di Marzio, allenatore, ecco le sue parole: “Insigne mezzala? No, più che altro come trequartista o seconda punta. Però deve stare con la testa tranquilla e deve saltare l’uomo, non scaricare sempre la palla dietro. Quando allenai il Napoli fui troppo spregiudicato a fare la Serie A con tanti giocatori che venivano dalla Serie C. A sinistra siamo sempre deboli e monchi, Mario Rui lascia sempre un po’ a desiderare. Di Lorenzo invece è migliorato molto, ora le partite si vincono con gli esterni alti per la superiorità numerica. E questo Politano lo fa bene. Zielinski? Lo stiamo aspettando da una vita, fa una partita alla grande, poi un’altra mezza buona e poi nulla. Neuhaus e Udokhai? Due giocatori della Bundesliga, un centrocampista e un difensore. Il nigeriano ha un bel fisico e un bel calcio, gioca lungo. L’altro è una mezzala elegante che sa pure liberare l’uomo ma per farlo giocare dovrebbe stare dietro la prima punta”.