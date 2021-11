Di Marzio, allenatore: “Napoli-Lazio? Gara difficile per la formazione”

Su Radio Marte, è intervenuto Gianni Di Marzio, allenatore, ecco le sue parole: “Napoli-Lazio? Gara difficile per le difficoltà di formazione, chi ha fatto la differenza non è facile da sostituire. Se Demme sta bene potrebbe tamponare l’assenza di Anguissa ma fino a un certo punto. L’assenza di Osimhen è più pesante perché chiunque giochi al posto suo avrà caratteristiche diverse. Petagna si mette a fare la guerra per lottare con gente che è più forte di lui. Lo stesso Mertens non ha la profondità di Osimhen però ha più esperienza e come gli capita la butta dentro. Bisogna cambiare modulo di gioco, cercare di riottenere Politano a destra e recuperare Insigne. Quando un giocatore non ha la testa a posto non sarà mai al 100%. I professionisti non sono robot”.