Dall’infermeria solo Demme dà certezze di rientro

Recuperato Demme, guarito dal Covid 19 e che ieri si è allenato regolarmente in gruppo e sarà disponibile per la sfida contro la Lazio, un recupero fondamentale per il centrocampo in questa fase in cui mancherà Anguissa per infortunio. Il tedesco dovrebbe partire dal primo minuto contro la Lazio per giocare tra i due di centrocampo: fondamentale la sua presenza per le geometrie di squadra e per l’equilibrio che riesce a dare alla fase difensiva. Il tedesco, quindi, dovrebbe tornare dal primo minuto nel match di domenica al “Maradona”. Il dubbio maggiore è legato a Fabian Ruiz (affaticamento muscolare) e verrà sciolto solo nella rifinitura di sabato a Castel Volturno: lo spagnolo ieri ha svolto lavoro personalizzato in palestra dopo aver saltato il match contro lo Spartak Mosca per motivi precauzionali. Dovrebbe farcela in tempo utile anche se l’ultima decisione verrà presa solo al termine dell’allenamento di sabato: la presenza dell’ex centrocampista del Betis Siviglia è fondamentale per le geometrie del centrocampo azzurro. E contro la Lazio una delle chiavi del match sarà rappresentata proprio dai duelli nella zona centrale del campo. Fonte: Il Mattino