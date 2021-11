Da “nemico” ad amico, Fulvio Collovati parla del campione dei campioni

Fulvio Collovati che contro Diego ha giocato non solo nel campionato italiano, ma anche nelle storiche sfide in Nazionale.

«Maradona era un grande campione non solo per quello che faceva vedere in campo. Certo, le sue giocate erano uniche, ma da difensore potevi picchiarlo per tutta la partita e lui non ti diceva niente. Non si lamentava mai. E come uomo era eccezionale: ricordo che concesse un’intervista a mia moglie che ai tempi lavorava per una tv nazionale e le disse: “Scusami se ti ho fatto aspettare ma ho avuto un contrattempo. Però non ti avrei mai dato buca, sei la moglie di Fulvio e ho grande rispetto per te e per lui”».

Fonte: Il Mattino