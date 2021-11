Da Manolas a Lobotka, aggiornamenti sulle possibili cessioni in casa azzurra

In casa Napoli, non ci sono solo gli acquisti a cui pensare, vedi soprattutto dalla Bundesliga, ma anche Mandava del Lille, anche se il club francese non sembra mollare per il mese di Gennaio. Ci sono anche i calciatori da cedere e non mancano le richieste. Per Manolas, potrebbe tornare alla carica l’Olimpiacos, dopo la sessione estiva, perchè certi amori non finiscono e fanno giri immensi. C’è anche la questione Ghoulam, anche l’alto ingaggio, come sempre, è un ostacolo alla sua cessione. Infine Lobotka, dove di recente si era fatto vivo il Genoa, assieme in passato al Torino, ma al momento resterà al suo posto, visto anche le assenze tra infortuni e recente Covid.

Fonte: Antonio Giordano Corriere dello Sport