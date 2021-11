CENTROCAMPO – Neuhaus, il mediano entrato già nel database di Giuntoli

Il Napoli, come spesso dice il presidente De Laurentiis, ha nel mercato un pensiero per 365 giorni all’anno, perciò ha diversi nomi nella lista del suo d.s. Cristiano Giuntoli. L’ultimo in ordine di tempi è Flrolan Neuhaus del Borussia Monchengladbach. Con la nazionale tedesca ha già totalizzato 9 presenze, mentre nel club segna spesso ed è forte fisicamente. Si sa che trattare con le società della Bundesliga, leggendo i prezzi, ma anche in questo caso la trattativa è appena iniziata e si cercherà di convincere il Borussia a scendere verso più miti consigli.

Fonte: Antonio Giordano Corriere dello Sport