CALCIO FEMMINILE – Barbara Bonansea: “Italia’Svizzera? Il calore della gente di Palermo farà la differenza”

L’Italia del c.t. Milena Bertolini affronterà in terra siciliana la Svizzera, gara valevole per il primato in classifica. L’attaccante azzurra e della Juventus Barbara Banansea presenta la partita contro le elvetiche. “Questo pomeriggio alle ore 17,30 si giocherà Italia-Svizzera, gara fondamentale per il prosieguo della fase a gironi. Sarà fondamentale l’apporto della gente di Palermo, con il calore e il loro supporto”.

Factory della Comunicazione

Fonte: tuttocalciofemminile.com