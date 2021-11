Attacco senza frecce, “Il Mattino” boccia tutti gli azzurri

4,5 Lozano – Deve essere rimasto con la testa in Messico. Perché dal rientro dopo la sosta per le nazionali non si è ancora visto. Bel problema considerando che Politano ha il Covid. Contro lo Spartak gioca sì, ma a nascondino. Nemmeno quando si sposta sulla trequarti riesce a incidere.

4,5 Mertens – Niente magie, anzi. Prova a galleggiare alle spalle di Petagna, ma affonda presto tra le maglie dello Spartak. Non si hanno notizie di guizzi, giocate e colpi capaci di invertire il trend della gara. Prestazione tutt’altro che incoraggiante in vista della lunga assenza di Osimhen.

5,5 Petagna – Passa il primo tempo a fare a sportellate con i difensori russi senza riuscire a beccarne una di numero. Nella ripresa spizza per Di Lorenzo e ispira un gol irregolare, poi incarta il regalo per Elmas che questa volta è in posizione buona e accorcia le distanze. È un attaccante, ora deve fare gol.

Fonte: Il Mattino