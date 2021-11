Acerbi su Napoli/Lazio: “Niente alibi, altrimenti ne prendiamo 4”

Il 3-0 a Mosca contro la Lokomotiv è una iniezione di fiducia forte per la Lazio in vista della gara di domenica sera con il Napoli al Maradona. «Ecco come riprenderci in fretta: riposo, alimentazione sana e poi proveremo a giocarcela in casa loro» le parole di Francesco Acerbi. «Nessun alibi anche se loro hanno 48 ore di riposo, ma non bisogna pensarci altrimenti ne prendi quattro. Se vai per giocartela puoi fare il risultato» ha continuato il difensore della Lazio che sarà protagonista anche domenica a Fuorigrotta. A parlare dopo il match di Mosca ci ha pensato anche l’ex Maurizio Sarri: «Sono preoccupato per come recupereremo dopo la trasferta in Russia, a Napoli non è mai una partita come le altre per me».

