Una preghiera per Maradona dal Pontefice. Il Papa sul Pibe: “Era un grande calciatore”

Gli ex compagni di Diego hanno onorato la sua memoria con un incontro con Papa Francesco. Gennaro Montuori, con la collaborazione di padre Ambrogio Cost, ha organizzato una preghiera durante l’udienza generale tenuta dal Pontefice. Alla messa era presente una delegazione di ex campioni azzurri accompagnati dalle consorti: Bruno Giordano, Salvatore Bagni, Massimo Filardi, Raffaele Di Fusco, Giuseppe Volpecina e l’ex dirigente Luigi Pavarese. Il Papa ha recitato un’Ave Maria con gli ex giocatori e ha ricordato Maradona: «Era un grande calciatore». Immagini dell’incontro stasera su Tele A alle ore 21.45. Una messa sarà officiata oggi a Buenos Aires dinnanzi alla casa del quartiere La Paternal, dove abitava Diego ai tempi dell’Argeninos Juniors. Commosso il messaggio dell’ambasciatore argentino a Roma, Roberto Carles: «Maradona ha reso felice un popolo e questo non è qualcosa che di solito vediamo nel mondo. L’Argentina gli deve tanti abbracci e tante lacrime di commozione, l’Italia ha trovato in lui un altro figlio e i napoletani hanno avuto un fratello che li rappresentava e li amava molto. Quell’amore, quella dedizione, quella storia, sono eterni come il suo nome». Fonte: Il Mattino