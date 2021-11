In occasione della gara di Campionato Napoli-Lazio, in programma domenica alle ore 20.45, la SSC Napoli invita i tifosi ad anticipare l’orario di arrivo allo stadio. La serata vivrà un momento di intensa commozione per la cerimonia di commemorazione in onore di Diego Armando Maradona, durante la quale verrà inaugurata e presentata la statua dedicata al grande “Pibe de Oro”. Si invitano pertanto i tifosi ad arrivare per l’apertura dei tornelli che è fissata per le ore 17.

Fonte: sscnapoli.it