L’Hellas Verona ha vinto il ricorso per l’annullamento della multa di 10mila euro, commissionatagli dalla Corte Sportiva d’Appello Nazionale, per i cori discriminatori di matrice territoriale dei tifosi gialloblu nei confronti dei napoletani. Un clamoroso dietrofront, che sicuramente farà discutere, in un paese in cui vi è abbondanza di casi di discriminazione e razzismo