Rientro anticipato di Osimhen? Difficile ma non impossibile

Dopo l’operazione di 48 ore fa, Victor Osimhen, si dovrà riposare e poi tornare ad allenarsi. Le previsioni dicono che il nigeriano dovrà star fermo per tre mesi, ma non è impossibile che si possa anticipare il rientro. Infatti, dipenderà da come reagirà il ragazzo in questo lasso di tempo e se i segnali dovessero essere incoraggianti, allora non sarebbe impossibile il rientro anche prima in gruppo e poi in campo.

Fonte: Gazzetta dello Sport