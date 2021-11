Renica: “Se Diego fosse rimasto a Napoli non sarebbe rimasto solo”

L’ex calciatore del Napoli Alessandro Renica, presente quest’oggi all’inaugurazione della statua dedicata a Diego Armando Maradona. Ecco le sue parole ai giornalisti presenti: “Sono felice di essere qui, è una grande gioia anche perché ritengo che la storia vada ricordata. Diego mi manca tantissimo, io ho avuto la possibilità di conoscerlo e so di chi stiamo parlando. Una persona che chi non ha conosciuto non può capire, un ragazzo e poi un uomo con uno spessore straordinario. Faccio ancora fatica a parlare di Diego, mi emoziono sempre. Maradona è morto solo? Questa cosa fa riflettere, forse se fosse rimasto a Napoli non sarebbe rimasto solo. Magari se avesse lavorato per il Napoli le cose sarebbero andate in modo diverso. I rapporti vanno costruiti nel tempo, non vanno costruiti dietro a un fatto emotivo. I tifosi amano quella squadra e soprattutto Diego Armando Maradona: non è mai bello dimenticarsi di chi ha fatto la storia”.