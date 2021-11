Moggi: “Maradona era una persona ineguagliabile, faceva del bene alle persone povere”

Luciano Moggi ha parlato ai microfoni di Radio Punto Nuovo a Punto Nuovo Sport Show. “È un giorno importante per ricordare una persona che a Napoli è stato bene, uno come Maradona riempiva una città. Era un mio dipendente ai tempi del Napoli ed era una persona ineguagliabile, faceva del bene alle persone povere. Erano due persone in una. Il professionista deve alle qualità del campione, l’uomo è stato qualcosa di importante perché ho visto io quante volte ha aiutato che aveva più bisogno. Mi piace solo ricordarle in questo senso. Lascio da parte anche l’atleta, per chi lo conosceva a fondo deve parlare solo ed esclusivamente di un uomo straordinario”.