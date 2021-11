A “Marte Sport Live”, Massimo Vignati, curatore della mostra su Maradona:

“Maradona diceva che mia mamma era la sua mamma napoletana. Per me era come un fratello non un estraneo. Chi ama il calcio lo tiene nel cuore, Maradona non muore mai. Ci sono tante cose che possono dare emozioni alle persone”.