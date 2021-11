La Serie A femminile di Futsal sbarca in diretta su Sky

Amore a prima vista. E’ bastata una sola partita in diretta del massimo campionato di futsal femminile per convincere Sky a trasformare ciò che era in differita, in un evento live settimanale. Città di Falconara-Bisceglie di domenica scorsa, il grimaldello che ha aperto le porte alla massima visibilità di un intero movimento, mai competitivo come quest’anno. A partire dalla sesta giornata, infatti, la partita che si giocherà domenica mattina nell’Emilia Romagna Arena di Salsomaggiore, verrà trasmessa in diretta alle ore 11 su Sky Calcio, canale 202 (si comincia con Granzette-Sassari). In sostanza, ciò che era il calcio a 11 femminile una stagione fa, diventa uno spazio che il calcio a 5 si è preso per i suoi meriti, nel nome di una spettacolarità inimitabile. Uno spazio di primaria importanza che si aggiunge e non si sovrappone a quello del day-after in differita. Le gesta di Taty, Debora Vanin, Lucileia e Alessia Grieco, non sono passate inosservate. Basta dare un’occhiata alla classifica per capire che il prodotto calcio a 5 femminile va valorizzato: tre capolista (Lazio, Granzette e proprio il Città di Falconara), le campionesse d’Italia del Pescara da lepre a cacciatore, un livellamento assoluto: verso l’alto. In rapporto alle partite disputate, in Serie A Femminile si segna tantissimo: 208 gol (tanti di pregevole fattura) in appena 5 giornate di regular season, considerando le 30 partite disputate è una media di quasi sette gol a partita. Il movimento femminile non è più la sorellina minore di quello maschile, ma al centro di un unico progetto: portare in tutte le tv d’Italia il futsal italiano. Non solo.

STORIE DI FUTSAL. Già, nella settimana che porta al doppio evento in diretta su Sky (Serie A New Energy e Femminile), prologo affidato a Storie di Futsal: nuovo magazine di approfondimento dedicato interamente al mondo del futsal italiano, in onda ogni venerdì e sabato, con cadenza bi-settimanale. Sempre su Sky, naturalmente: domani alle ore 14 e in replica alle 00.30, su Sky Sport Calcio (canale 202) l’episodio numero 1. Seconda replica sabato alle ore 9.15 su Sky Sport 24. Guest Stars, Chiara Perona, uno degli arbitri più importanti del calcio a 5 mondiale, unica italiana a Lituania 2021. Ci sarà anche Enrico Zanchini, Commissario Tecnico della Nazionale Crazy for Football, la selezione dei ragazzi con patologia psichiatrica certificata la cui storia è stata raccontata nell’omonimo film del regista Volfango De Biasi. Secondo episodio il 10 dicembre, alla vigilia di Natale la terza puntata.

RINCORSA PESARO. Nella Serie A New Energy i campioni in carica dell’Italservice Pesaro sfruttano il recupero infrasettimanale contro il Todis Lido di Ostia per vincere 3-2 e salire al secondo posto, a -9 dalla capolista a punteggio pieno Syn-Bios Petrarca.

Fonte: CdS