L. Marchetti, giornalista: “Il Napoli ci sta lavorando per gennaio”

Radio Marte è intervenuto Luca Marchetti, giornalista ed esperto di calciomercato: “Cavani e Icardi non alla portata del Napoli? Assolutamente. Anche perché, ribadisco, quando torna Osimhen che ci fai? Beto dell’Udinese? Non credo che il club oggi lo darà via. Oggi è impegnata per non retrocedere, la punta ha avuto un buon impatto e ha fatto bene, a me piace come atteggiamento e come giocatore, però non penso che l’Udinese lo darà via. Nella rosa il Napoli ha già a disposizione degli elementi per fronteggiare la situazione. Certo ci sono i discorsi di terzino sinistro e centrocampista ma non ci sono emergenze oggi nel Napoli, possono esserci delle opportunità. Magari si prendono in considerazione in maniera più approfondita per il momento delicato ma anche per la posizione di classifica.

Se ci sono giocatori che giocano di meno e di più un motivo c’è. Ovviamente se giochi meno sei meno in confidenza. La cosa più importante in questi casi è avere pazienza ed equilibrio. Al Milan nessuno credeva che Kalulu, Rebic, Krunic o Leao potessero sostituire i titolari, poi però li ha fatti giocati e ha allargato la rosa. Petagna più soldi per Belotti? Oggi mi tengo Petagna. Mandava a gennaio? Uno dei giocatori su cui il Napoli sta lavorando, l’opportunità c’è ma non mi sbilancerei su quanto siano vicini“.

Fonte: Radio Marte