L. Marchetti, giornalista: “A prescindere dagli infortuni, il Napoli prenderà qualcuno a gennaio”

Il Napoli potrebbe attivarsi sul mercato a gennaio? Onestamente non lo so, non credo che due partite possano mettere in discussione un progetto. Penso che il Napoli a prescindere avrebbe avuto le antenne dritte per gennaio ma la verità è che questi due infortuni di Anguissa e Osimhen mettono il Napoli in difficoltà adesso. Perché poi si sapeva che sarebbero andati in Coppa d’Africa, Koulibaly compreso, non credo avrebbe fatto operazioni. Adesso è possibile che i risultati possano influire sui processi di decisione per mettere pressione a una o più parti. Non bisogna però nemmeno farsi prendere dal panico, vero che il Napoli non vince da 3 partite ma la situazione offensiva è buona. Forse ieri il rigore e la sottovalutazione dell’avversario hanno complicato il cammino in Europa.”