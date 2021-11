I voti – Peccato la grande macchia del rigore, Lobotka sfiora la sufficienza nel settore

Lobotka 5,5

La «macchia» del rigore non va via neanche con la neve: il ritmo è basso, la presenza è pallida e intorno a sé non arriva un aiutino neanche con un Sos. Solo piccolissime vibrazioni.

Zielinski 6

La giocata del giorno, nel caos dell’area di rigore, è sua: gliela rovina Selikhov, a occhi praticamente chiusi. Secondo tempo con palleggio che talvolta sa di poesia.

Elmas 7

Il guizzo che dà una speranza è delizioso per eleganza e padronanza, il resto lo fa Selikhov, respingendo due volte e persino con i piedi. E’ la sua giornata e di testa (ri)apre la partita, per poco non l’afferra. Fonte: CdS