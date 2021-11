Hugo Maradona: “Se Diego fosse venuto a Napoli sarebbe ancora vivo”

Hugo Maradona, fratello di Diego, è intervenuto su Radio Kiss Kiss Napoli, ecco le sue parole: “Dobbiamo ricordare Diego con felicità perché ci ha dato tanto in campo. Uso il noi perché anche io, così come lui, mi sento napoletano. Non volevo piangere, ma non ce la faccio. Le mie sono lacrime di gioia perché sta sempre con noi, non ci ha mai lasciato davvero. Non potrò mai dimenticare, il Napoli festeggiò il suo primo scudetto. Non vedevo l’ora che fischiasse la fine della partita. Quando l’arbitro decretò il termine della partita, sono corso da mio fratello, fui il primo ad abbracciarlo. Diego aveva i suoi difetti così come li abbiamo tutti. Ma a Napoli stava bene, era felice. Ricordo che erano le 2 di notte, lui mi disse: ‘Hugo, vieni con me, voglio vedere Napoli”. Mi portò per via Caracciolo. Per lui Napoli era la sua seconda casa. Sono sicuro che se Diego fosse venuto a Napoli in questi ultimi anni sarebbe ancora vivo”