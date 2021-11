Europa League – Ok West Ham, Leverkusen in rimonta, poker Galatasaray

Tanti verdetti ufficiali nelle partite delle ore 19 della 5ª giornata di Europa League. Spettacolo Galatasaray, che stende 4-2 il Marsiglia e rimane al comando del gruppo E a +2 punti sulla Lazio. Tra due settimane scontro decisivo per il primo posto, mentre i francesi si giocheranno l’accesso agli spareggi di Conference League con la Lokomotiv Mosca. Nel gruppo F zampata della Stella Rossa di Belgrado, che stende 1-0 il Ludogorets e ritorna in testa. Nell’altra partita colpo del Midtjylland, che batte 3-2 il Braga e va a -1 punto dal secondo posto. Tutto rimandato all’ultima giornata. Tutto già deciso invece nel gruppo G. Successo in rimonta del Bayer Leverkusen, che batte 3-2 Celtic e vince il girone, qualificandosi agli ottavi di finale con un turno di anticipo. Vittoria del Betis Siviglia, che stende 2-0 il Ferencvaros, chiude al secondo posto e va agli spareggi, il Celtic invece va in Conference League. Tutto facile per il West Ham, che batte 2-0 in Austria il Rapid Vienna e vince il girone H, qualificandosi agli ottavi di finale. Finisce 1-1 infine tra Dinamo Zagabria e Genk, i croati rimangono secondi a +2 punti proprio sui belgi