Tutto come previsto. Nella 5ª giornata del gruppo C (Napoli) di Europa League il Leicester batte 3-1 il Legia Varsavia. Tutto facile per le Foxes, che vanno avanti con Daka al 11′ min e Maddison al 21′ min, Mladenovic riapre la partita per gli ospiti al 26′ min ma Ndidi cinque minuti dopo chiude la pratica. Con questa vittoria il Leicester va al comando del girone a +1 punto su Spartak Mosca e Napoli