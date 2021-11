EUROPA LEAGUE – Leicester-Legia Varsavia, formazioni ufficiali. Cambio in attacco per Rodgers

Questa sera, per il girone C di Europa League, valevole per la quinta giornata di Europa League, tra il Leicester e il Legia Varsavia. Dopo il successo dello Spartak Mosca contro il Napoli, è l’occasione per una delle due squadre di balzare al primo posto. Ecco le scelte dei due tecnici.

La Redazione