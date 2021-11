Europa League – Lazio straripante: 3-0 alla Lokomotiv Mosca

Importantissima vittoria esterna per la Lazio. I biancocelesti vincono 3-0 in Russia contro la Lokomotiv Mosca nella 5ª giornata del gruppo E di Europa League. Decidono nella ripresa la doppietta di Immobile su calcio su rigore e Pedro. La squadra di Sarri con questo successo rimane al secondo posto nel girone a -2 punti dal Galatasaray ma si qualifica come minimo agli spareggi. Tra due settimane scontro decisivo con i turchi per il primo posto