6 Rrahmani – Nemmeno il tempo di prendere posizione che deve metterci la testa per deviare una punizione insidiosa al centro area. Con il suo ingresso in campo il Napoli cambia modulo: difesa a tre e tutti in avanti a cercare disperatamente il pareggio. D’altra parte da difendere non c’era più nulla.

Fonte: Il Mattino