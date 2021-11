Da Demme a Insigne, con aggiornamenti su Politano. Le ultime in vista della Lazio

Parlare degli assenti, come dice Spalletti, sarebbe come creare alibi, ma certamente non hanno aiutato il mister per affrontare lo Spartak Mosca al meglio. Contro la Lazio, ritornerà Demme dopo che il tampone ieri è tornato negativo, si è già allenato a Castel Volturno. Ci sarà di nuovo Lorenzo Insigne, risparmiato per la trasferta in Russia, per precauzione, come per Fabian Ruiz. Si spera che possa rientrare in gruppo Ounas, ma in pochi giorni non è semplice. Infine Politano, come per Zanoli, si aspetta che si negativizzi il tampone, l’auspicio è che possano esserci per la trasferta di Reggio Emilia contro il Sassuolo.

Fonte: Il Mattino