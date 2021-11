Calemme: “La statua installata è molto bella. Diego è ritratto come un Dio greco”

Mirko Calemme, giornalista, ha parlato oggi ai microfoni di Radio Marte, a Marte Sport Live. “La statua installata è molto bella, mi auguro resti qui. Diego è ritratto come un Dio greco con un’espressione ad arte. Bella la commistione tra Quartieri Spagnoli e gli argentini. Ferlaino è arrivato e poi è andato via in auto, nel caos. I grandi omaggi dei tifosi del Boca sono stati belli, poi è arrivato De Laurentiis. Peccato per la pioggia, ma la mattinata è davvero emozionante. Ci sono state circa 50-60 persone, senza pioggia probabilmente si sarebbe riempito il piazzale. Ci sono anche i tifosi del Boca Juniors con bandiere e sciarpe”