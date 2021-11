Ass. Cosenza: “Per la statua di Diego si pensava a Piazza Municipio”

L’ Assessore alla Mobilità del Comune di Napoli, Edoardo Cosenza, è intervenuto ai microfoni di “Si gonfia la rete” sulle frequenze di Radio Marte:

“De Laurentiis presente alla celebrazione per la statua di Maradona? Non lo so, ci sarà sicuramente Emanuela Ferrante come Assessore allo Sport e Antonio De Iesu per la sicurezza. Non so se ci sarà ma spero di sì. Un po’ troppa polemica sulle statue? Per me Maradona è talmente famoso e importante che se ne potevano fare 10 o zero e sarebbe stata la stessa cosa. Io vado in Curva B con gli ultras e sono contenti della statua, questo era lo spirito popolare di Diego che era amico anche degli ultimi. L’altra forse sarà interna allo stadio, meno visibile: questa è amata. Chiaramente ora speriamo per il film di Paolo Sorrentino così diventerà famoso anche a Hollywood, sarebbe bello che vincesse gli Oscar.

Credo che una rappresentanza del tifo sicuramente ci sarà. Certo non è l’orario migliore possibile e piove, non ci saranno folle oceaniche ma questo nulla toglie a Diego. La fama di Maradona e l’amore dei napoletani non varieranno. In seguito alla presentazione si deciderà poi dove mettere la statua stabilmente, c’è da concertare con la burocrazia civile per la sicurezza. Poi si stabilirà dove metterla. Si pensava a Piazza Municipio”.

