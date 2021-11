Acerbi, Lazio: “Napoli? Riposo, alimentazione sana e poi proveremo a giocarcela in casa loro”

Francesco Acerbi, difensore della Lazio, ha parlato stasera ai microfoni di Lazio Style Radio, dopo la vittoria dei biancocelesti contro il Lokomotiv Mosca, per la gara di Europa League. “Venire a giocare qui, contro una squadra tignosa che è partita fortissimo non è facile. All’inizio siamo partiti bene, ma non benissimo, ma siamo rimasti sempre in partita, tranquilli e poi negli spazi con le qualità che abbiamo arrivano le occasioni. Poi arriva un gol, il secondo gol e tutto è stato più semplice. Siamo una squadra che gioca alta e che se sbaglia le pressioni rischiamo di restare scoperti, ma abbiamo un metodo di lavoro efficace e dobbiamo migliorare sotto tanti aspetti e cercheremo di tenere sempre la porta inviolata. Napoli? Riposo, alimentazione sana e poi proveremo a giocarcela in casa loro. Nessun alibi anche se loro hanno 48 ore di riposo, ma non bisogna pensarci altrimenti ne prendi quattro. Se vai per giocartela puoi fare il risultato”.