Stop “precauzionale” di Insigne, Spalletti però può sorridere per il futuro

Ieri mattina, il Napoli si è allenato al Training Center di Castel Volturno, per preparare la trasferta di Mosca, contro lo Spartak. Per Luciano Spalletti, però non è certamente un periodo fortunato a livello di infortuni e Covid. Si è fermato per una tendinopatia il capitano Lorenzo Insigne, problema fisico che convive da tre settimane, perciò niente gara contro la squadra di Rui Vitoria. La buona notizia per Luciano Spalletti è che il numero 24 degli azzurri potrà essere abile e arruolabile contro la Lazio, del suo amico Ciro Immobile e degli ex Sarri e Hysaj. Insomma stop precauzionale per Insigne, ma vuole tornare per la causa molto presto.

Fonte: F. Mandarini CdS