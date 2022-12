Spalletti: “Non dovevamo farci sorprendere da quel gol all’inizio, ma la squadra ha comunque risposto bene”

Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, ha parlato in conferenza stampa al termine della gara contro la Spartak Mosca, persa per 2-1.

Factory della Comunicazione

“Una partita iniziata male con quel gol iniziale che ha creato problemi all’andamento della partita. Abbiamo provato a giocarla, Nel secondo tempo dopo che ci ho parlato, abbiamo avuto occasioni ma nn siamo riusciti a pareggiare”.

“Perchè lui non mi è venuto a salutare prima della partita. Si saluta all’inizio, come ho fatto io alla partita d’andata. Non alla fine perchè ha vinto la partita”.

“Io spero di recuperare qualche calciatore, per fare delle sostituzioni. Per la partita contro la Lazio già qualche buona notizia c’è in questo senso. Mi preoccupano le scelte non giuste che si fanno durante la partita. Ci sono capitate delle occasioni importanti, dovevamo fare più attenzione a non prendere qual gol ad inizio partita. Ho fatto delle scelte offensive fin dall’inizio perchè volevo impostarla in questo modo. Fabian Ruiz non ha giocato perchè ha avuto dei problemi prima della gara, ed allora l’ho voluto preservare per domenica. Poteva farsi male e si sarebbe precluso le prossime gare importanti”.

“Ho avuto delle risposte positive, nel secondo tempo abbiamo rimontato la gara e c’è stata la reazione della squadra che voleva rimettere a posto la partita. Quando ci si comporta così non posso appuntare nulla ai giocatori. Ma l’atteggiamento della squadra mi è sembrato molto corretto”.

“Per me tornare in Russia è sempre come andare a ritrovare una seconda casa mia. Qua mi sono trovato molto bene, ho una figlia che è nata in Russia, Matilde, e ritorneremo spesso a vedere quale è stato il nostro percorso in questa nazione. Lo Spartak ha giocato la partita che doveva giocare, noi non dovevamo farci sorprendere con quel gol all’inizio, ma abbiamo comunque risposto bene. Dobbiamo trovare il modo di fare meglio nelle prossime partite”.

Il tempo non ha influenzato il gioco, abbiamo avuto tutte le possibilità di giocare la nostra partita. Sono stato ammonito perchè nelle sostituzione ogni calciatore ha impiegato tre minuti a sostituzione. Non sono io a dover valutare l’arbitro e si accettano quelle che sono state le sue decisioni”.