Spalletti: “Fabian Ruiz non ha giocato perchè ha avuto dei problemi prima della gara”

Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, ha parlato in conferenza stampa al termine di Spartak Mosca-Napoli finita 2-1.

“Io spero di recuperare qualche calciatore, per fare delle sostituzioni. Per la partita contro la Lazio già qualche buona notizia c’è in questo senso. Mi preoccupano le scelte non giuste che si fanno durante la partita. Ci sono capitate delle occasioni importanti, dovevamo fare più attenzione a non prendere qual gol ad inizio partita. Ho fatto delle scelte offensive fin dall’inizio perchè volevo impostarla in questo modo. Fabian Ruiz non ha giocato perchè ha avuto dei problemi prima della gara, ed allora l’ho voluto preservare per domenica. Poteva farsi male e si sarebbe precluso le prossime gare importanti”.