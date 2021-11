SERIE A FEMMINILE – Niente Empoli Ladies per l’argentina Soledad

Pausa del campionato di serie A femminile, per gli impegni dell’Italia contro Svizzera e Romania, però oggi in casa Napoli c’era da attendere il verdetto sul ricorso per l’attaccante argentina Soledad James. Alla fine restano le tre giornate di squalifica, dopo le parole ingiuriose a fine gara contro la Sampdoria Women. La squadra azzurra di mister Castorina e del suo vice Domenichetti, quindi non potrà contare sul bomber per il match interno contro l’Empoli Ladies.

Fonte: tuttocalciofemminile.com