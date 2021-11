Scommesse – Per i bookmakers azzurri favoriti: le quote

Il Napoli apre oggi la quinta giornata della fase a gironi di Europa League giocando in anticipo in Russia con l’obiettivo di consolidare il primato nel girone.

Per i betting analyst di Stanleybet.it il successo in trasferta sul campo dello Spartak Mosca è a quota rasoterra con il «2», a 1,63,mentre la vittoria russa viaggia alta a 4,80, simila a quella del pari a 4,00. Il Napoli che con ben 11 reti può contare su uno dei migliori attacchi affronta la peggior difesa del girone, per questo il Goal vale a 1,66, mentre il No Goal si gioca a 2,05. Fonte: CdS