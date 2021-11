Napoli-Anguissa, Spalletti ha un desiderio in particolare

In questo momento in casa Napoli, le notizie che vengono dall’infermeria o dal Covid-19, non sono confortanti. Anche se sul secondo fronte, arriva la prima buona notizia della giornata, la negatività di Diego Demme. Sulla questione infermeria, oltre Osimhen, fermo per 90 giorni, c’è anche la lesione al grande adduttore destro di Anguissa. Per il centrocampista camerunense sicure le assenze contro Lazio, Sassuolo e Atalanta. L’auspicio di Luciano Spalletti, sarebbe di recuperarlo per il big-match del 19 Dicembre al “Meazza” contro il Milan. Si attenderanno sviluppi nei prossimi giorni e poi si tireranno le somme.

Fonte: Il Mattino