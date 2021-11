Gianluca Monti, noto giornalista, ha commentato la sconfitta del Napoli contro lo Spartak Mosca su Twitter, ecco le sue parole: “Partita nata male e giocata sottotono per 45’. Ripresa con il 3-4-1-2 (intrigante) e con molta più intensità. Un po’ di confusione, pochi cambi a disposizione per via delle assenze e alcune seconde linee non al top della condizione. Anche così, però, Napoli può e deve fare di più”.

https://twitter.com/liumonti/status/1463561480159346692?s=20