Moggi, ex DG Napoli: “Dissi a Diego, se vai via tu, succede un casino”

Era il 7 novembre del 1990. Era un altro Spartak Mosca-Napoli. Era anche un’altra competizione. Ma quella partita è entrata nella storia per l’arrivo col giallo di Maradona. Direttore generale di quel Napoli era Luciano Moggi, che dopo quella trasferta con telenovela decise di lasciare definitivamente il club azzurro.

Però nel finale della partita Bigon lo fece giocare…

«Bisogna fare prima un passo indietro».

Prego…

«Dopo l’arrivo di Diego in ritiro e dopo la cena di squadra convocai una riunione anche con il presidente Ferlaino. Dissi a Diego: Se tu vai via da Napoli succede un casino, se invece vado via io non se ne accorge nessuno. E in quel momento maturai la decisione di dare le dimissioni».

Dimissioni che poi arrivarono il 17 marzo del 1991. In mezzo la famosa partita di Mosca.

«In quel momento non si ruppe il rapporto tra me e lui. E ancora oggi mi dispiaccio perché era una persona eccezionale. Decidemmo di mandarlo in panchina perché in tribuna le poltrone erano riscaldate e non sarebbe stata più una punizione».

Il rapporto però era finito.

«Lo abbiamo recuperato dopo, quando l’ho anche aiutato ad andare negli Emirati a fare l’allenatore. Ma in quel momento sentivo di andare via per colpa sua: era quello che sentivo».

Premi qui per seguire altre notizie

Fonte: Il Mattino – B. Majorano