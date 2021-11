Moggi, ex DG Napoli: “Diego arrivò solo nel pomeriggio, non con la squadra”

Era il 7 novembre del 1990. Era un altro Spartak Mosca-Napoli. Era anche un’altra competizione. Ma quella partita è entrata nella storia per l’arrivo col giallo di Maradona. Direttore generale di quel Napoli era Luciano Moggi, che dopo quella trasferta con telenovela decise di lasciare definitivamente il club azzurro.

Come mai?

«La partita era in calendario per il mercoledì e come da programma arrivammo il lunedì in aeroporto per partire alla volta di Mosca e Diego non c’era. La cosa mi sorprese perché nei giorni precedenti alla gara si era anche informato con il segretario della squadra per attrezzare un videoregistratore a bordo per vedere delle videocassette durante le oltre 3 ore di viaggio. Poi sparì».

E lei?

«Corsi subito a casa sua dove c’erano la moglie Claudia e il manager Coppola. Sapevo che sarebbero arrivati il giorno dopo con un aereo privato. Se Diego arriva con voi, non gioca. E me ne andai».

Cosa successe?

«Ai giornalisti che aspettavano in aeroporto dissi: Chi non parte con la squadra, non gioca».

E Diego?

«Arrivò solo nel pomeriggio a Mosca. Per fatti suoi: cioè, non con la squadra».

