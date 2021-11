Maurizio Pistocchi, giornalista: Orsato? È l’arbitro italiano più bravo, speriamo se lo ricordi”

A Punto Nuovo Sport Show, Maurizio Pistocchi, giornalista:

“La disfatta della Juventus contro il Chelsea? È l’emblema dell’arretratezza del calcio italiano rispetto a quello europeo. La Juve sta sbagliando tutto ormai da quattro stagioni, principalmente nelle scelte degli allenatori. Dopo l’eliminazione con l’Ajax nel 2019, Allegri era stato considerato superato e, pertanto, esonerato. Ma, successivamente, non è stato dato tempo né a Sarri né a Pirlo per portare avanti quel profondo cambiamento di mentalità, che la società perseguiva solo in linea teorica. Il problema della Juve è la società. La rosa, invece, la considero di primissimo livello. Si dice che il pesce puzzi sempre dalla testa e questa frase si confà perfettamente all’attuale situazione della Juve. Orsato è la scelta giusta per Napoli-Lazio? È l’arbitro italiano più bravo, speriamo se lo ricordi. Ayroldi per Juve-Atalanta? Questa designazione mi preoccupa, gli arbitri giovani non hanno polso quando devono dirigere una grande squadra”.