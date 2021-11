M. Trabucchi, agente: “Azzurri spuntati, ma lo Spartak non è definibile”

A Radio Marte è intervenuto Marco Trabucchi, agente: “Il campionato è lo specchio realistico della situazione dello Spartak Mosca. Il Napoli è spuntato ma non so che aggettivo si possa dare allo Spartak: sono a 5 punti dalla zona retrocessione. Quello che è successo a Napoli ha sorpreso tutti, Spartak per primo. L’unico motivo di fiducia nel risultato arriva dal fatto se il Napoli arriva in Russia un po’ spuntato. Rui Vitoria? Parliamo di un uomo che durerà ancora almeno 3 partite. Hanno già trovato il sostituto. I giocatori, sapendo che il tecnico non ci sarà più, saranno molto poco motivati.