LIVE EUROPA LEAGUE – Spartak Mosca-Napoli (24/11/2021)

Arbitro: Turpin (Francia); Ass1: Danas (Francia); Ass2: Gringore (Francia); IV: Millot (Francia); VAR: Letexier (Francia); AVAR: Delerue (Francia)

Questo pomeriggio, presso lo stadio Otkrytie, si giocherà la sfida valevole per la quinta giornata del girone C di Europa League, tra lo Spartak Mosca e il Napoli. I padroni di casa cercheranno di ottenere punti per rientrare nel discorso qualificazione. Gli azzurri dovranno invece puntare al successo per avvicinarsi alla qualificazione. Mancheranno per infortunio: Anguissa, Ounas, Insigne e Osimhen, per Covid-19 Zanoli, Demme e Politano. Ilnapolionline.com vi terrà informati in tempo reale.

La Redazione