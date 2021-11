La Maradona Cup, quella dei bambini, quella lontana dalla polemiche

A Napoli domani, nel giorno dell’anniversario della scomparsa del Capitano, ci sarà un’altra Maradona Cup. «L’idea è nata proprio dopo aver letto la notizia della partita a Riyad: quella è business, questa è tutta un’altra cosa», racconta Sasy Visone, promotore dell’iniziativa patrocinata dal Comune di Napoli.

Venti squadre di bambini dai 9 ai 12 anni, ecco la Maradona Cup Junior in programma domani dalle ore 17 sul campo del Parco Ventaglieri a Montesanto, un evento creato da Quartieri Spagnoli Official di Sasy Visone, Pizzeria Fratelli Laezza e Spartak San Gennaro, la scuola calcio sociale. Visone, da sempre frequentatore delle curve, avrebbe immaginato un evento calcistico per Maradona nello stadio che gli è stato dedicato undici mesi fa. Invece, la Maradona Cup – quella dei grandi, quella del business – si giocherà in Arabia Saudita. «Siamo rimasti male perché Napoli era la sede giusta per una data che rappresenta un lutto cittadino». La Maradona Cup Junior rappresenta l’omaggio «più sentito, più vero, più popolare» e anche il filo di continuità tra quell’affascinante storia e questi bambini che vivono un altro Napoli, sempre in testa alla classifica, ma senza il genio assoluto.

Il Mattino