Kalidou Koulibaly: “Le reti subite? Dobbiamo essere meno timorosi e registrare meglio i movimenti”

Ai microfoni di Sky le parole del difensore del Napoli Kalidou Koulibaly, che analizza la sconfitta degli azzurri contro lo Spartak Mosca per 2-1. “Le 5 reti subite nelle ultime sfide? Mi arrabbio davvero tanto, perchè nelle ultime sfide siamo entrati molto timorosi e così non si va avanti. Noi giochiamo sempre per vincere, aspetto che abbiam fatto nella ripresa, dove avremmo meritato di pareggiare. Ora pensiamo alla prossima sfida dove dovremo andare a 200 all’ora, ma anche vincere l’ultima sfida in Europa League. Le 300 partite? Certo volevo festeggiarla in un’altra maniera, però ringrazio i tifosi quando avevano il cartone con la mia faccia, ma anche importante la rete contro la Juventus. Sugli infortuni dico che dobbiamo vincere le partite, senza avere alibi”.

La Redazione