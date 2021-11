Iter lungo e nessuna maschera: la missione è rimettere in sesto Osimhen

Resterà ricoverato per almeno altre 48 ore per accertamenti, Victor Osimhen. Poi, con calma, partirà il programma di recupero. Non saranno, come si augurava lo stesso Spalletti, «4 o 5 partite da saltare». Lo stesso club lo ha comunicato: «Ci vogliono circa 90 giorni». Un mazzata, non ci sono dubbi. La questione Coppa d’ Africa sarà affrontata, eventualmente, al momento, nel caso in cui potesse essere disponibile prima e la Nigeria lo convocasse. Prima va rimesso in sesto Osimhen. Nei primi giorni si è ipotizzato l’uso di una mascherina per proteggere lo zigomo e l’occhio. Ma il prof. Tartaro spegne gli entusiasmo. «La maschera che tutti credono sia facile da realizzare, purtroppo, scarica su dei punti particolari: questa maschera si appoggia dove c’è la frattura. Dobbiamo studiare una maschera adatta alla conformazione di Victor, non è una questione così banale, anzi. C’è un nervo lì, tutto molto complicato». A parte le telefonate del presidente prima e poi anche di Spalletti, il calciatore ha evitato contatti ed è rimasto a riposo. Ci vuole tempo, a Castel Volturno tornerà a correre tra una settimana.