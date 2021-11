Il Napoli è stato battuto stasera dallo Spartak Mosca per la gara di ritorno della fase a gironi di Europa League. Questa sconfitta porta la squadra russa in cima alla classifica insieme al Napoli, del girone C, aspettando la gara di domani fra il Legia Varsavia ed il Leicester. La qualificazione per gli azzurri quindi è rimandata alla fine dei giochi.