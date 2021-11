(Formazioni) – Spalletti a Mosca senza 7 titolari. Così in campo Napoli e Spartak

Sette indisponibili a Mosca (Insigne, Osimhen, Demme, Politano, Anguissa, Ounas, Zanoli), Ghoulam non può essere impiegato perché non è nella lista Uefa: Spalletti per la trasferta in Russia si ritrova con gli uomini contati. Cinque i cambi rispetto al match con l’Inter: in porta c’è Meret che in Europa League ha saltato solo la partita di esordio contro il Leicester e poi le ha giocate tutte. Juan Jesus l’unica novità in difesa rispetto al “Meazza”. In panchina Manolas che torna a disposizione dopo l’infortunio muscolare che accusò nel finale del match di Europa League del 21 ottobre contro il Legia Varsavia al “Maradona”. In panchina anche Malcuit, che è tornato già tra i convocati contro l’Inter, e dovrebbe giocare quasi certamente uno spezzone di partita. A centrocampo torna dal primo minuto Lobotka che rientrò contro il Legia a Varsavia giocando gli ultimi 25 minuti a buon livello. Esterno sinistro Elmas che verrà schierato al posto di Insigne. Da centravanti favorito Petagna con Mertens che Spalletti ha intenzione di utilizzare come carta a partita in corso. In panchina tre giovani della “Primavera”: il difensore Barba, il centrocampista Cioffi e l’attaccante Ambrosino. Napoli in “bolla” in Russia per evitare al massimo i pericoli legati ai contagi per il Covid: per questo motivo la conferenza stampa del Napoli ieri si è tenuta a Castel Volturno (con l’autorizzazione dell’Uefa) dove il Napoli si è allenato non svolgendo la rifinitura in Russia. Gli azzurri sono partiti all’ora di pranzo da Capodichino raggiungendo l’hotel a Mosca per il ritiro dove resteranno fino allo spostamento di oggi allo stadio per la partita. R. Ventre (Il Mattino)