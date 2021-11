EUROPA LEAGUE – Spartak Mosca-Napoli 2-1, i top e i flop della squadra azzurra

Il Napoli, dopo la sconfitta contro l’Inter, cercava un pronto riscatto in Europa League, contro lo Spartak Mosca. I padroni di casa, pronti-via, vanno in gol su rigore, per il fallo di Lobotka su Promes. Dal dischetto non sbaglia Sobolev. Gli azzurri cercano una reazione, Sekhulov però si oppone su Elmas e Zielinski. La squadra di casa raddoppia con il colpo di testa di Sobolev, male Mario Rui e Koulibaly. Nella ripresa il Napoli entra con un altro piglio e schiacciano lo Spartak Mosca. Il gol del 2-1 è di Elmas che di testa sfrutta il traversone di Petagna. Assalto finale dei partenopei che vanno vicini al pari, ancora con il macedone. Una sconfitta che, rispetto all’Inter, fai passi indietro, anche se le tante assenze hanno pesato. Ecco le pagelle della gara di Mosca.

Top

Di Lorenzo 6 – In una serata dove la difesa azzurra, ha sofferto la squadra russa, soprattutto il primo tempo, il terzino destro ha lottato come ha potuto. Nella ripresa spinge di più in avanti e va in gol, annullato per il fuorigioco. Rispetto al match di Milano un passo in avanti.

Elmas 6,5 – Il centrocampista macedone è stato l’ultimo a non mollare fino alla fine. Fa fatica a tratti nel primo tempo, anche se sfiora la rete del pari. La riapre di testa e va vicino alla doppietta nel finale. In questo momento non ne puoi fare a meno.

Flop

Koulibaly 4,5 – Il difensore senegalese stasera ha giocato male, sia in fase d’impostazione, ma anche in copertura. Errore sul colpo di testa di Sobolev, ma soffre anche su Promes. Davvero una serata da dimenticare.

Juan Jesus 5 – Il difensore ex Inter e Roma, non commette errori clamorosi, ma è apparso lento è impacciato. Non ha ripetuto le precedenti sfide.

Mario Rui 4,5 – Il terzino sinistro portoghese ha praticamente perso tutti i duelli con Moses nel primo tempo e spinge poco in avanti. Parte meglio nella ripresa, ma poi cala nel finale. Involuto rispetto ad inizio stagione.

Zielinski 4,5 – Dopo la gara di Milano, c’erano segnali incoraggianti, stasera ha davvero commesso tanti errori. Un paio sotto porta, ma anche in mezzo al campo.

Lobotka 4,5 – Pronti via e il centrocampista slovacco commette fallo da rigore su Promes. Prosegue la gara nel rallentare il gioco e non cambia anche nella ripresa. Mancava dal primo minuto dopo tanto tempo ed è apparso ancora lontano dalle prime partite di campionato.

Lozano 5 – Il messicano, dopo i segnali confortanti contro l’Inter, stasera è apparso poco continuo. Meglio nel primo tempo con un paio di traversoni. Nella ripresa è apparso impreciso e cala alla distanza.

Mertens 4,5 – La rete a Milano contro l’Inter, sembrava averlo caricato a mille, ma stasera contro lo Spartak Mosca ha davvero fatto fatica. Molti passaggi sbagliati e mai pericoloso in avanti. Davvero lontano parente dal bomber dei record.

Petagna 5,5 – Mezzo voto in più per la punta per l’assist di Elmas, ma per il resto non ha inciso in attacco. A tratti meglio nella ripresa, però perde i duelli in mezzo al campo.

A cura di Alessandro Sacco