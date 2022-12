ESCLUSIVA – S. Ghezzi (dir. Sportpress24.com): “Napoli-Lazio? Ecco chi ci arriva meglio. Su Maradona davvero usati fiumi d’inchiostro”

Nella settimane delle gare internazionali, tra Champions ed Europa League, si analizza l’ultima giornata di campionato e ci si proietta per la prossima. Tra le sfide spicca Napoli-Lazio, la sfida per Sarri e Hysaj, gli ex del match. Di questo, ma anche delle due sfide di Mosca, ilnapolionline.com ha intervistato il direttore di sportpress24.com Stefano Ghezzi.

Factory della Comunicazione

Tra oggi e domani doppia trasferta a Mosca per Napoli e Lazio. Secondo te quali le insidie per le due compagini italiane? “Sicuramente una delle insidie maggiori è a livello climatico. Io sono arrivato a Mosca da u paio di giorni e fa freddo. La Lazio? Bisogna capire le scelte di Sarri, se rischierà Felipe Anderson e Ciro Immobile, oppure lasciarli a Roma per preparare la sfida di Napoli. Per gli azzurri non sarà una sfida semplice a livello psicologico, ma ha i mezzi per potersela giocare contro lo Spartak”.

A livello di Covid-19 a Mosca non è delle migliori per contagi e deceduti. Come sarà l’organizzazione per la Lazio? “Ovviamente è tutto in divenire, dipende dai risultati nei prossimi giorni per la questione Covid-19. E’ chiaro che non è trasferta agevole anche da questo punto di vista, perciò si cercherà di rispettare a pieno il protocollo e avere meno contatti possibili. Stesso discorso sarà anche per il Napoli. Tra l’altro c’è una distanza tra le due squadre di una ventina di chilometri, perciò si giocheranno le gare a distanza di 24 ore”.

Tornando all’ultima giornata di campionato, un tuo parere sulle sfide di Napoli e Lazio, sconfitte da Inter e Juventus. “Inter-Napoli? Più che i nerazzurri, ci sono i demeriti degli azzurri. La squadra di Spalletti ha sprecato le occasioni per segnare il gol del pareggio, soprattutto con Mertens. Una sconfitta che non cambia molto per la classifica, anche perché hai perso contro i campioni d’Italia. Per quanto riguarda la Lazio, la squadra di Sarri ha giocato anche un buon primo tempo, dopo il rigore, però ha fatto meno bene. Senza contare che la Juventus ha giocato come voleva, sulle ripartenze e chiudendosi in 9 in difesa, perciò era difficile poter far gol contro una squadra ben chiusa dietro”.

Parlando della Lazio ti vorrei chiedere sul rendimento di Luis Alberto che rispetto allo scorso anno è meno brillante? “Non penso che stia pesando quello successo in estate, visto che comunque ha svolto la preparazione con la squadra. Nel gioco di Sarri Luis Alberto non riesce ancora a trovare la posizione in campo, come invece accadeva con Simone Inzaghi. Mi auguro che con il tempo possa avere più continuità, lo stesso vale per Lazzari che nella difesa a 4 deve dare una mano in difesa, aspetto dove spicca di meno”.

Domenica sera si giocherà Napoli-Lazio e si ricorderà Diego Armando Maradona. Un tuo ricordo del “Pibe de Oro”. “Io credo che parlando della sua carriera calcistica, si sono utilizzati fiumi d’inchiostro, per descrivere la sua immensa classe. Ha davvero fatto la storia di questo sport ed è stato un campione immenso. Manca davvero a tutti che amano questa disciplina e sarà certamente una serata speciale, per chi tifa Napoli, ma anche per i sostenitori di Diego”.

Passando all’aspetto tecnico che gara ci dobbiamo aspettare e come vivrà Sarri una gara che non sarà come le altre? “Il Napoli a livello psicologico ci arriva meglio della Lazio, oltre per la classifica ma anche per le prestazioni, anche se è reduce dalla sconfitta contro l’Inter. I biancocelesti, sperando di poter recuperare Ciro Immobile, cercherà di giocare di rimessa, visto che quando lo ha fatto ha battuto Roma e Inter. Meno invece contro Juventus e Milan, dove ha fatto più fatica. Sarri? Non sarà, come hai detto tu, una serata come le altre. Sa bene che non ci sarà un clima a suo favore, però sono certo che sarà una bella gara e proverà ad ottenere un risultato positivo contro la sua ex squadra”.

Intervista a cura di Alessandro Sacco

RIPRODUZIONE RISERVATA ®